‘Ciarlatani’ al Teatro Biondo

Silvio Orlando in scena a Palermo dal 18 al 23 novembre

Silvio Orlando è il protagonista di ‘Ciarlatani’, brillante commedia del drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón, vincitore del Premio Nacional de Literatura Dramàtica e del Premio Lope de Vega per il Teatro, che debutta al Teatro Biondo di Palermo martedì 18 novembre alle ore 21:00.

Al fianco di Orlando recitano Francesca Botti, Davide Cirri, Blu Yoshimi; le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Ornella e Marina Campanale e le luci di Luigi Biondi.

Lo spettacolo, prodotto da Cardellino S.r.l., Spoleto Festival dei Due Mondi e Teatro di Roma – Teatro Nazionale, replica al Teatro Biondo fino al 23 novembre.

‘Ciarlatani’ racconta la storia di alcuni personaggi legati al mondo del cinema e del teatro: Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo, dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini; Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando nella grande produzione di una serie da girare in tutto il mondo con star internazionali.

Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni 80, scomparso e isolato dal mondo.

La regia di Pablo Remón alterna registri e stili diversi: il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono; la storia di Diego è un’opera teatrale più classica, rappresentata in spazi più realistici; e infine c’è, a mo’ di pausa o parentesi, una autofiction in cui l’autore dell’opera a cui stiamo assistendo si difende dalle accuse di plagio.

‘Ciarlatani’ è una commedia sulle aspirazioni, le idiosincrasie, le virtù e le miserie del mondo dello spettacolo, nella quale quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, in spazi e tempi diversi, costruendo una satira geniale e coinvolgente sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma è anche una riflessione autoironica sul successo, sul fallimento e sui ruoli che si recitano, dentro e fuori la finzione.

Teatro Biondo Palermo – dal 18 al 23 novembre 2025

Ciarlatani

testo e regia Pablo Remón

traduzione Davide Carnevali da Los Farsantes

con Silvio Orlando

e con (in o.a.) Francesca Botti, Davide Cirri, Blu Yoshimi

scene Roberto Crea

luci Luigi Biondi

costumi Ornella e Marina Campanale

aiuto regia Raquel Alarcón

management Vittorio Stasi

direzione generale Maria Laura Rondanini

produzione Cardellino S.r.l. / Spoleto Festival dei Due Mondi / Teatro di Roma – Teatro Nazionale

durata: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

calendario delle rappresentazioni:

martedì 18 novembre ore 21:00

mercoledì 19 novembre ore 17:00

giovedì 20 novembre ore 17:00

venerdì 21 novembre ore 21:00

sabato 22 novembre ore 19:00

domenica 23 novembre ore 17:00