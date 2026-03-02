Ciacciarelli visita l’Unione Cinquecittà per i 25 anni di attività

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con grande soddisfazione ho preso parte al 25° anniversario dell’Unione Cinquecittà, il cui principale merito è quello di aver promosso in questi anni una attività di costante confronto istituzionale con il mondo del volontariato in materia di tutela e sicurezza del territorio.

Grazie alla lungimiranza delle amministrazioni comunali di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia è stato avviato un lavoro finalizzato a promuovere un modello intercomunale di Protezione Civile, in grado di affrontare i rischi e le problematiche del territorio, considerato nella sua vastità e complessità.

Nostro obiettivo è appunto quello di rafforzare il sistema intercomunale di Protezione Civile, coadiuvando le amministrazioni comunali nella loro azione di sostegno all’associazionismo locale, riuscendo, così, a garantire una costante sinergia sul territorio nella risoluzione delle emergenze che si presentano.

Ringrazio il Presidente dell’Unione Cinquecittà e Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi, i Sindaci dei paesi dell’Unione e le Associazioni di Protezione Civile partecipanti.