Ciacciarelli: tratta ferroviaria Priverno – Terracina, stanziati 10 mln

Grazie alla forte collaborazione istituzionale avviata nei mesi scorsi tra la Regione Lazio rappresentata dall’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera, e il Ministero delle Infrastrutture, siamo finalmente giunti, con la sottoscrizione della convenzione Regione Lazio – ANAS, per la definizione del finanziamento di circa 10 milioni di euro per consentire la realizzazione dei necessari interventi di mitigazione del rischio caduta massi lungo la linea ferroviaria Terracina – Priverno.

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative e alla Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

Ciacciarelli conclude:

Un intervento indispensabile per garantire il ripristino della circolazione ferroviaria sulla diramazione Priverno – Terracina, interrotta a seguito degli eventi franosi nell’ormai lontano 2012, che è il risultato di un lungo lavoro tra Ministero delle infrastrutture, RFI, ANAS, Regione Lazio e altri enti competenti.

Tale celere e risolutiva interlocuzione è stata resa possibile grazie alla vicinanza e alla forte attenzione sul tema del Sottosegretario Claudio Durigon e del consulente del Ministero delle Infrastrutture Davide Bordoni, confermando ancora una volta l’importanza dell’esistenza di una filiera istituzionale tra Governo e Regione.

Ringrazio quindi il Sottosegretario Claudio Durigon, il responsabile ANAS Lazio Ing. Moladori, il consulente MIT e Segretario Regionale Lega Davide Bordoni, l’On. Miele, l’Assessore Regionale Fabrizio Ghera, la Vicepresidente Angelilli e l’intera Giunta per aver consentito questo importante risultato.