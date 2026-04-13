Ciacciarelli sulla Giornata del Mare a Civitavecchia (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’organizzazione della Giornata del Mare a Civitavecchia si inserisce nell’ambito di una pluralità di attività che l’Autorità del sistema portuale, la Regione Lazio e le associazioni di categoria stanno mettendo in campo per promuovere e far conoscere l’andamento e le prospettive di sviluppo della portualità nel Lazio e delle complesse filiere della blue economy.

Grazie all’importante ruolo svolto dalla sezione di Civitavecchia dell’Associazione italiana dei giovani avvocati, abbiamo avuto modo di approfondire e di avviare nuove riflessioni sulla normativa vigente in materia di infrastrutture portuali, analizzando il ruolo delle autorità portuali e l’importanza delle innovazioni introdotte dal Governo, a partire dalla recente riforma del dicembre del 2025.

Nel corso di questi anni anche la Regione Lazio ha inteso assumere un nuovo e propositivo atteggiamento verso la promozione del proprio sistema portuale, confermato dall’introduzione di una apposita delega assessorile in tema di portualità e dal grande lavoro svolto per l’approvazione del Piano dei Porti.

Obiettivo primario ora è quello di rivisitare la legge regionale 72/84, rendendola moderna ed al passo con le esigenze dei nostri tempi.

Ringrazio il Capitano di vascello Cosimo Nicastro, il Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa, il Direttore Generale della tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente, Francesco Tomas, l’Associazione italiana giovani avvocati e la Dottoressa Erika Iovannone per l’organizzazione.