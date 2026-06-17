Ciacciarelli sul cantiere ATER Tor Sapienza di viale Morandi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono partiti oggi i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del complesso edilizio di Tor Sapienza, a Roma, in viale Giorgio Morandi.

Lo ha dichiarato l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha concluso:

Con la demolizione degli edifici A e B, della spina centrale, gli interventi entrano nella fase operativa, assicurando, così, la riqualificazione e la messa in sicurezza dei fabbricanti esistenti e superando le pericolosità attualmente esistenti.

E non solo, saranno anche garantiti e valorizzati alcuni spazi verdi del complesso.

Questo intervento per confermare la volontà della Regione Lazio di assicurare la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, promuovendo una valorizzazione sociale e ambientale.

Per questo desidero ringraziare il Presidente Francesco Rocca e il Presidente di ATER Roma, Orazio Campo, per l’importante lavoro svolto sull’edilizia residenziale pubblica.