Ciacciarelli sul cantiere ATER Tor Sapienza di viale Morandi

L’Assessore: Continua la rigenerazione del patrimonio abitativo del Lazio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Sono partiti oggi i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del complesso edilizio di Tor Sapienza, a Roma, in viale Giorgio Morandi.
Un importante intervento di rigenerazione del patrimonio abitativo, reso possibile da uno stanziamento della Regione Lazio di circa 15 milioni di euro.
Lo ha dichiarato l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.
L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha concluso:
Con la demolizione degli edifici A e B, della spina centrale, gli interventi entrano nella fase operativa, assicurando, così, la riqualificazione e la messa in sicurezza dei fabbricanti esistenti e superando le pericolosità attualmente esistenti.
E non solo, saranno anche garantiti e valorizzati alcuni spazi verdi del complesso.
Questo intervento per confermare la volontà della Regione Lazio di assicurare la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, promuovendo una valorizzazione sociale e ambientale.
Per questo desidero ringraziare il Presidente Francesco Rocca e il Presidente di ATER Roma, Orazio Campo, per l’importante lavoro svolto sull’edilizia residenziale pubblica.