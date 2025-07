Ciacciarelli su investimenti presidi sanitari di Frosinone e Latina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Programma degli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie delle aziende ospedaliere delle province di Latina e Frosinone rappresenta una chiara conferma del cambio di passo della sanità del Lazio sotto la guida del Presidente Francesco Rocca.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha concluso:

La realizzazione di questi interventi è perfettamente in linea con l’indirizzo che il Governo Rocca sta imprimendo sulla sanità regionale. In particolare, sarà possibile l’adeguamento alla normativa antincendio e costruire nuove infrastrutture nelle strutture sanitaria di Cassino e Frosinone, nonché presso i presidi ospedalieri di Formia, Terracina, Fondi e Latina.

In questo senso, desidero ringraziare oltre ovviamente al Presidente Francesco Rocca per questo importante risultato, il Sottosegretario Claudio Durigon, l’Onorevole Nicola Ottaviani e l’Onorevole Giovanna Miele per l’impegno profuso nello sblocco di questo fondamentale stanziamento a favore della sanità del Lazio.