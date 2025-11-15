Ciacciarelli su esenzione imposta bollo mezzi Protezione Civile Lazio

L’Assessore ringrazia il Presidente Rocca per aver confermato l’impegno
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Una delle principali misure che, come assessorato alla Protezione Civile, abbiamo inteso proporre in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio riguarda l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi adibiti allo svolgimento delle attività di Protezione Civile.
L’impegno della Regione per la definizione di tale provvedimento, confermato in prima persona dal Presidente Rocca in occasione del recente evento di ringraziamento dei volontari, nasce dall’ascolto costante del mondo del volontariato, dei coordinamenti, del comitato tecnico e di tutti coloro che gravitano attorno alla Protezione Civile.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile.
Ciacciarelli conclude:
È emersa, infatti, l’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle risorse che annualmente la Regione Lazio mette a disposizione dei gruppi di Protezione Civile per le spese legate allo svolgimento delle proprie attività di prevenzione e per fronteggiare le situazioni di emergenza.
A tal fine è necessario offrire un ulteriore sostegno alle organizzazioni operanti sul territorio, esonerandole dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi da loro impiegati.
Ringrazio fortemente il Presidente Rocca per aver accolto, da buon padre di famiglia, la nostra proposta e per aver dimostrato nuovamente una grande sensibilità per il mondo della Protezione Civile.