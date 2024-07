Ciacciarelli su approvazione programmazione ATER Frosinone

L’Assessore: ‘Garantiti investimenti per fabbisogno abitativo’

La Giunta regionale del Lazio presieduta dal Presidente, Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, ha stanziato oltre 129 mila euro per l’acquisto di un alloggio nel comune di Arce e per la realizzazione di interventi di riqualificazione straordinaria e il ripristino degli alloggi destinati al fabbisogno abitativo.

La volontà dell’Amministrazione regionale è quella di intervenire mediante la previsione di una riqualificazione straordinaria e il ripristino della funzionalità degli alloggi destinati al fabbisogno abitativo. Questo importante intervento si inserisce nell’ambito di una complessa programmazione che prevede l’acquisto di nove alloggi nel comune di Arce e di sei alloggi nel comune di Frosinone. L’obiettivo da raggiungere è quello di soddisfare il fabbisogno abitativo, garantendo così i livelli essenziali e superando la situazione di disagio che potrebbero colpire particolari categorie sociali.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

Gli oltre 129 mila euro stanziati, oltre l’acquisto di un alloggio nel comune di Arce per un importo di circa 75 mila euro, prevedono la riqualificazione degli alloggi dell’ATER di Frosinone, in precedenza occupati, per un importo di oltre 54 mila euro.

