Ciacciarelli su approvazione legge semplificazione urbanistica in Lazio

L’Assessore: Premiato lavoro dei primi due anni di governo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione della Legge di Semplificazione Urbanistica n. 171 giunge al termine di un lungo percorso di concertazione politica ed istituzionale condotto nel corso di questi primi due anni di governo regionale. Si tratta infatti di una Legge che nasce subito dopo il nostro insediamento con l’obiettivo di raggiungere una importante semplificazione e snellimento procedurale della materia urbanistica, rispetto al quadro normativo vigente.

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, che prosegue:

In questa ottica si inseriscono le innovazioni previste in materia di VIA e VAS, prevedendo l’introduzione di un procedimento congiunto, così come alla medesima finalità, rispondono le modifiche alla normativa vigente in materia di recupero dei sottotetti, dei seminterrati e l’introduzione di una procedura semplificata di variante urbanistica per la realizzazione di opere finanziate da PNRR.

Sono previsti, inoltre, interventi in materia di Rigenerazione Urbana, avendo ritenuto necessario modificare l’impianto normativo di un testo che, pur essendo in vigore da otto anni, non è mai propriamente decollato.

In materia di edilizia agevolata importanti interventi riguardano la disciplina relativa la trasformazione del titolo di godimento e la validità delle graduatorie sino al termine del 2027.

L’approvazione della Legge 171 costituisce per me motivo di orgoglio, avendo lavorato intensamente insieme all’intera struttura e in collaborazione con la Commissione Urbanistica alla redazione del testo che oggi rappresenta il nuovo riferimento per l’urbanistica in Regione Lazio.

Ringrazio il Presidente Rocca e in particolare l’Assessore Schiboni per aver correttamente portato a compimento nel corso di questi mesi il grande lavoro avviato dal governo regionale sulla Legge, la Presidente della Commissione Urbanistica Laura Corrotti e tutti i Consiglieri regionali che hanno resistito all’incessante ostruzionismo di questi giorni, arrivando all’approvazione definitiva della Legge.