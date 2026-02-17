Ciacciarelli: Solidarietà all’Onorevole Matone per minacce di morte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le gravissime minacce pervenute a mezzo mail all’Onorevole Simonetta Matone non solo rappresentano una profonda offesa alle istituzioni e a una persona che ha dedicato la propria vita allo Stato, ma ci inducono a riflettere sul pericolo rappresentato dal silenzioso progredire di un clima radicale di odio politico, assolutamente incompatibile con l’impianto democratico della nostra Repubblica.

Lo ha dichiarato l’Assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha proseguito:

Sicuramente gli organi competenti svolgeranno in modo preciso e puntuale le proprie attività di investigazione per individuare l’autore del gravissimo scritto, ma è necessario che tutto il mondo politico cominci a riflettere seriamente su quanto sta accadendo nella nostra società.

Le minacce subite dall’Onorevole Matone rappresentano l’ultimo episodio di una lunga fila di offese e minacce che hanno visto come vittime molteplici esponenti politici.

Questo dato, legato a un pericoloso emergere di fenomeni di violenza giovanile, costituisce l’espressione di un forte pericolo di destabilizzazione sociale.

Per tale ragione, nell’esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà, personale e politica, all’Onorevole Matone, ritengo doveroso avviare una profonda riflessione su tali fenomeni, da condannare assolutamente e da estirpare nel nostro Paese.