Ciacciarelli: Sinergia FICEI – Regione Lazio investimenti in Ciociaria

Grazie alla sinergia e l’unità di intenti tra il Consorzio Industriale del Lazio e la Regione Lazio, stamane abbiamo avuto modo di rappresentare lo stato di avanzamento del programma di investimenti finanziato attraverso le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

L’apertura di molti cantieri in provincia di Frosinone costituisce la prima chiara dimostrazione dell’importante opera di sviluppo e riqualificazione che lo strumento del FSC sta consentendo di realizzazione nelle nostre aree industriali.

Alla base della pianificazione degli interventi vi è stata l’esigenza di puntare sullo sviluppo infrastrutturale delle aree industriali della nostra provincia, credendo convintamente che in questo particolare momento storico, caratterizzato da un mercato sempre più dinamico e bisognoso di celerità, non si possa avere sviluppo economico ed incentivazione all’investimento in un territorio privo di servizi ed infrastrutture.

Per tale ragione il programma di investimenti, che prevede ben 18 interventi in provincia di Frosinone per un totale di 13 milioni di euro investiti in 20 comuni, consentirà la realizzazione di opere quali parcheggi, fogne, illuminazione e servizi vari.

Ringrazio la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, i Consiglieri regionali Alessia Savo e Daniele Maura, il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini e il Direttore Generale Claudio Ferracci.