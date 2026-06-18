Ciacciarelli: Roma Capitale autorizzata uso fondo morosità incolpevole

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Davanti alla richiesta del Comune di Roma Capitale di utilizzare le risorse appartenenti al fondo di morosità incolpevole per le attività della istituenda Agenzia Sociale per l’Abitare, abbiamo ritenuto opportuno fornire indicazioni utili per tutte le amministrazioni del Lazio.

In particolare, abbiamo chiarito come le amministrazioni comunali possano utilizzare, in modo coeso e coordinato, il fondo per il sostegno alla locazione e il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, così da garantirne una gestione efficiente e ottimizzata.

Tale gestione coordinata consente, quindi, di rendere applicabile il fondo per la morosità incolpevole anche per la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia, specificando che utilizzo di tali risorse debba riguardare, esclusivamente, il supporto economico ai locatari degli alloggi di proprietà privata.

Tale chiarimento si pone nella logica di assicurare ai Comuni del Lazio l’utilizzo delle risorse presenti nelle casse dell’ente per il sostegno e lo sviluppo delle proprie politiche abitative, garantendo correttezza amministrativa e contabile nello svolgimento delle proprie attività.