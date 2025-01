Ciacciarelli: Presto nuovo modello di urbanistica nel Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con le due sedute di lunedì 20 e di mercoledì 22 gennaio, incentrate sull’esame degli emendamenti alla proposta di legge di Semplificazione Urbanistica, la Commissione Urbanistica, presieduta da Laura Corrotti, ha concluso la fase più importante.

Sono stati approvati tutti gli articoli della proposta di legge, confermando la volontà dell’Amministrazione regionale di introdurre mirati interventi innovativi in materia di governo del territorio, con particolare riguardo alla zona agricola, al recupero dei sottotetti e in materia di rigenerazione urbana, introducendo nuove premialità per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il corretto andamento dei lavori della Commissione Urbanistica costituisce una chiara rappresentazione di come, grazie a un positivo e costruttivo gioco di squadra, il Governo regionale del Lazio riesca a raggiungere importanti risultati in breve tempo.

In questo senso, ringrazio tutti i componenti della Commissione Urbanistica per l’importante collaborazione offerta per la definizione della proposta di Legge.