Ciacciarelli partecipa a ‘Rengeropoli 2026’ a Castro dei Volsci (FR)

Protezione Civile, educazione ambientale e prevenzione del territorio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Grazie al brillante lavoro dell’ODV Royal Wolf Rangers si è tenuta nel territorio di Castro dei Volsci un importante manifestazione dedicata al tema dell’educazione ambientale e della prevenzione e sicurezza del territorio.
L’evento ‘Rengeropoli 2026 – Natura e Protezione Civile’ ha visto, appunto, la diretta partecipazione, oltre che dei volontari di Protezione Civile in qualità di soggetti proponenti, anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, realizzando un momento di confronto e di collaborazione istituzionale su temi di primaria importanza per la tutela del territorio.
Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.
L’Assessore Pasquale Ciacciarelli conclude:
L’organizzazione di tale importante evento rientra pienamente nell’indirizzo che abbiamo inteso dare alla materia di Protezione Civile, curando, con priorità, l’aspetto della formazione e della specializzazione delle competenze.
Ringrazio tutti i volontari di Protezione Civile presenti, i Vigili del Fuoco e il Sindaco Leonardo Ambrosi che, insieme a tutta l’Amministrazione, hanno consentito l’organizzazione di questo momento di confronto e i tanti ragazzi degli istituti scolastici che hanno inteso partecipare.