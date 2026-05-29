Ciacciarelli partecipa a ‘Rengeropoli 2026’ a Castro dei Volsci (FR)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie al brillante lavoro dell’ODV Royal Wolf Rangers si è tenuta nel territorio di Castro dei Volsci un importante manifestazione dedicata al tema dell’educazione ambientale e della prevenzione e sicurezza del territorio.

L’evento ‘Rengeropoli 2026 – Natura e Protezione Civile’ ha visto, appunto, la diretta partecipazione, oltre che dei volontari di Protezione Civile in qualità di soggetti proponenti, anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, realizzando un momento di confronto e di collaborazione istituzionale su temi di primaria importanza per la tutela del territorio.