Ciacciarelli: Macchina Santa Rosa, attacco sventato grazie Forze Ordine

L’Assessore: ‘Il loro pronto intervento ha evitato che il momento più atteso dell’anno nella città di Viterbo si potesse trasformare in una terribile tragedia’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Grazie all’efficienza ed alla tempestività dell’intervento delle Forze dell’Ordine è stato sventato un attentato organizzato in occasione della celebrazione della professione di Santa Rosa a Viterbo.
Il loro pronto intervento, infatti, ha consentito l’immediato arresto di due turchi in possesso di armi e munizioni, evitando in tal modo che il momento più atteso dell’anno nella città di Viterbo si potesse trasformare in una terribile tragedia.
Si conferma come la preparazione e la determinazione dei nostri appartenenti alle Forze dell’Ordine sia sempre più in grado di sventare eventi terribili.
In qualità di rappresentante delle istituzioni non posso non sottolineare la mia gratitudine alle Forze dell’Ordine per il loro coraggio e la loro costante attività di prevenzione e di tutela della sicurezza nelle nostre città.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore alla Protezione Civile, commentando la notizia dello sventato attentato a Viterbo, durante la Festa di Santa Rosa.