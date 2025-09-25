Ciacciarelli incontra Protezione Civile Genzano di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Genzano rappresenta una solida e strutturata realtà che da tempo si contraddistingue per le proprie attività sul territorio.

Esso ha confermato prontezza e disponibilità anche in un anno particolare come quella attuale.

Il 2025 si sta confermando come una dei periodi più complessi e difficili da affrontare per il volontariato di Protezione Civile.

L’organizzazione delle attività giubilari, in particolare il villaggio campale di Tor Vergata in occasione del Giubileo dei Giovani, quelle di sicurezza e di informazione in occasione delle diverse vicende che hanno riguardato la nostra comunità, dai funerali di Papa Francesco alla intronizzazione di Papa Leone XIV, e il sempre presente svolgimento delle attività di antincendio boschivo, hanno messo a dura prova i nostri volontari.