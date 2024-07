Ciacciarelli: Grazie a Rocca più posti letto a Frosinone e in Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo approvato in Giunta la definizione del fabbisogno dei posti letto ospedalieri per gli anni 2024 e 2025.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Ciacciarelli ha spiegato:

In particolare, rispetto agli attuali 25.631 posti letto già autorizzati, si prevede in tutto il Lazio, un incremento per 2.943 posti letto, raggiungendo così 28.574 posti letto.

Importante risultato è stato raggiunto per la provincia di Frosinone, prevedendo, rispetto al fabbisogno dei posti autorizzati, 1553 posti, ulteriori 178 posti letto, di cui 80 destinati ad AFO Medica, 44 a chirurgia, 7 per casi critici, 17 per la lungodegenza e 30 per la riabilitazione.

Ciò conferma la volontà del Governo regionale e ringrazio il Presidente Francesco Rocca, che garantisce interventi in modo rapido e concreto per rendere il servizio sanitario al passo con i tempi, dopo anni di ritardi.