Ciacciarelli consegna primo alloggio housing sociale ATER Roma

Dopo la pubblicazione di un apposito bando da parte dell’ATER Roma per la assegnazione di alloggi in locazione a canone sostenibile e diritto di acquisto, stamane abbiamo provveduto a consegnare il primo alloggio in “social housing” presso il quartiere Torrino.

La finalità è quella di consentire di dare una pronta risposta all’emergenza abitativa, prendendo sempre di più in considerazione la crescita nel corso degli ultimi anni di una vera e propria fascia “grigia” costituita da tutti coloro che pur non rientrando nelle fasce di reddito per l’accesso alla tradizionale edilizia residenziale pubblica, non riuscendo ad accedere ad una abitazione alle ordinarie condizioni di mercato.

Con la consegna del primo alloggio in social housing ci avviamo verso la fase attuativa del nostro intervento, finalizzata a soddisfare il diritto all’abitare di tutti i nostri cittadini.

Ringrazio il Presidente di ATER Roma Orazio Campo ed il Direttore Marco Rocchi per la realizzazione di questo importante progetto.