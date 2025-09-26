Ciacciarelli al Training Camp di ANCI Lazio a Sperlonga (LT)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Anche quest’anno l’ormai tradizionale Training Camp di ANCI Lazio ha costituito una importantissima occasione di confronto e di crescita tra gli amministratori del Lazio sulle principali tematiche e idee di sviluppo che il nostro territorio si trova a vivere in questo momento storico.

In particolare, la lungimiranza e la consapevolezza delle principali tematiche di sviluppo da parte di ANCI trova conferma nella volontà di dedicare un apposito spazio al tema delle infrastrutture e territorio.

Grazie a un preciso lavoro di concertazione tra il mio Assessorato e gli uffici regionali siamo riusciti a definire una importante programmazione di interventi in materia di sviluppo delle infrastrutture.

Dopo circa 28 anni, infatti, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano dei porti di interesse economico regionale che consentirà la nascita di nuovi 7 siti per la portualità nel Lazio.

Un particolare focus è stato dedicato anche al tema delle politiche abitative arrivando dopo circa un anno alla attuazione, mediante la pubblicazione di tre avvisi pubblici, del accordo di programma stipulato con il Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente.

Ringrazio il lavoro svolto da ANCI Lazio nel consentire lo sviluppo di una costante formazione dei nostri Amministratori.