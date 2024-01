‘Ci vedo doppio’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma il 19 e 20 gennaio

Il duo Luca De Paolis e Gian Marco De Cicco uniti dalla passione per la stand up comedy, debuttano sul palco dello storico Teatro Ivelise di Roma, grazie all’attività di talent scouting della Direzione Artistica, con lo spettacolo ‘Ci vedo doppio’, in scena venerdì 19 e sabato 20 gennaio ore 21:00.

Sinossi

‘Ci vedo doppio’ è uno spettacolo di stand up comedy adatto ad un pubblico adulto, che mette in scena due giovani comici romani ed il loro tagliente, ma mondano umorismo.

In un’ora di puro divertimento, questi due artisti promettono di portarvi in un viaggio esilarante attraverso le follie della vita quotidiana, le stranezze della cultura contemporanea e le situazioni imbarazzanti che tanto li hanno resi bullizzabili da ragazzi.

Gian Marco Di Cicco, è bello, con uno sguardo acuto e irresistibile sugli aspetti più ridicoli e beffardi della vita moderna.

Luca De Paolis è un comico anomalo, uno 30enne romantico con un piede nella fossa dei boomer e tutto il resto del corpo che tenta di sembrare giovane. Credulone, rosicone, arrendevole e mezzo asociale, è la vergogna del patriarcato, cosa che ostenta cogliendo spunti comici e riflessivi nella sua vita per niente interessante, ma adatti a trasmettere allegria, buonumore e punti di vista interessanti.

Luca e Gian Marco si alterneranno sul palco in una spumeggiante serata comica. Come ad ogni spettacolo di stand up, verranno toccati temi forti, religiosi, politici e anti-sociali, molto lontani dal politically correct.

Venite accompagnati da senso dell’umorismo, lasciate a casa la coscienza civica, tanto a farvi incazzare ci pensa già lo stato.

Per informazioni:

tel: 06-89527016

www.teatroivelise.it

www.facebook.com/teatroivelise