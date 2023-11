‘Ci siamo rotte’ al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE)

Spettacolo teatral musicale in scena il 25 novembre

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arrivano a Spongano (LE) Le cadavere squisite un gruppo di attrici e musiciste, che, da qualche anno, facendo ridere, gridano in tutta Italia uno slogan in cui riconoscersi: ‘Ci siamo rotte’.

È questo il titolo dello spettacolo teatrale – musicale che andrà in scena a Spongano sabato 25 novembre alle ore 20:30 al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano nell’ambito del programma de ‘La rivoluzione dei libri al femminile’, progetto curato da Ultimi Fuochi Teatro e realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Futura – La Puglia per la parità e con il patrocinio del Comune di Spongano.

L’iniziativa prevede inoltre un servizio gratuito di take-away letterario già avviato con successo in collaborazione con la biblioteca comunale di Spongano e un laboratorio di giornalismo che si svolgerà nei giorni 24 – 25 e 26 novembre e porterà alla creazione di un nuovo numero del giornalino Accapo.

Nello spettacolo ‘Ci siamo rotte’ tre attrici di mezza età, tre musiciste, tre comiche, tre donne presentano senza filtri le loro ‘rotture’ in tutti i sensi. Ci si rompe fisicamente, ci si rompe metaforicamente, spiritualmente e anche sentimentalmente.

Fratture che restano nella storia grazie ad alcune donne famose, ma anche ad altre meno famose che combattono per i diritti, per la pace, per il clima e per portare poesia nel mondo.

Uno spettacolo di forte energia che riporta in scena in diverse forme alcune delle personalità più forti della storia: Giulietta Masina, Anna Magnani, Pupella Maggio, Coco Chanel, Artemisia Gentileschi, Hannah Arendt, Greta Thunberg.

Il collettivo Le cadavere squisite nasce nel 2016, a Bologna in un laboratorio di Scrittura Teatrale tenuto da Rita Felicetti. È formato da 5 attrici, autrici, musiciste, clown e cabarettiste che provengono da cinque diverse regioni d’Italia.

Le cadavere squisite cantano e suonano chitarra, batteria, basso e gli piace farlo in scena. Il loro processo creativo parte da un lavoro di scrittura: il vecchio gioco surrealista del Cadavere Eccellente, altrimenti detto Squisito, che consiste nel creare un unico testo a più mani in cui ogni partecipante ignora i contributi degli altri.

Nel lavoro in sala poi smembrano e ricompongono, con l’improvvisazione e la musica, i testi e le canzoni che hanno scritto. Si sono esibite nelle piazze, nei locali e nei teatri di tutta Italia, in più di 50 date.

È possibile acquistare il biglietto sul posto oppure online sul sito https://www.diyticket.it

Per informazioni e prenotazioni:

tel +39 3881271999 – infoultimifuochi@gmail.com

Per iscriversi al laboratorio di giornalismo è necessario avere tra i 13 e i 35 anni e inviare una mail a infoultimifuochi@gmail.com o un WhatsApp al numero 3881271999.