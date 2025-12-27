‘Christmas Wine Art Fest’ al Teatro Comunale di Cercola (NA)

Appuntamento il 28 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 28 dicembre, alle ore 17:30, nel Teatro Comunale di Cercola (NA),in viale dei Platani, si terrà il ‘Christmas Wine Art Fest’, un appuntamento organizzato da Comune di Cercola, Irvat e Mavv – Wine Art Museum con il contributo della Città metropolitana di Napoli, che unirà momenti di dibattito e di spettacolo nel segno delle eccellenze enogastronomiche della Campania.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cercola, Biagio Rossi, del Presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, e del Presidente dell’IRVAT, Ciro Costagliola, si terrà il convegno ‘I PAT dell’area Vesuviana: valorizzazione, tutela e salute’ al quale prederanno parte: Gianni Cicia, Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, Annamaria Colao, chairwoman della Cattedra UNESCO Salute e Sviluppo sostenibile, Teresa Del Giudice, Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, Christian Cutino ed Emilia Di Girolamo, EcoDigital Campania, e Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.

Interverranno, inoltre, Eugenio Gervasio, Presidente MAVV, Dario Duro, Amira Campania, Toti Lange, Accademia partenopea del Baccalà, Oscar Leonessa, Gruppo Leonessa, e Giovanni Molinari, Founder di Campania da Vivere.

Al termine del dibattito, che sarà moderato dal giornalista Antonio Vastarelli, verranno consegnati i riconoscimenti premio MAVV ‘In Vino Veritas’ a Biagio Rossi, Raffaele De Luca, Gianni Cicia, Teresa Del Giudice e Dario Duro, personalità che si sono distinte per la promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

Seguirà un brindisi per i 50 anni dalla fondazione di IRVAT, l’Istituto per la valorizzazione dei prodotti regionali, con il Presidente Ciro Costagliola e il Vicepresidente Eugenio Gervasio.

Alle ore 20:00, inoltre, andrà in scena lo spettacolo ‘VinCantium by Mavv’ con il Mezzosoprano Alessandra Della Croce, il tenore Pop Sabba e il pianista Antonio Di Costanzo, direzione artistica a cura del Teatro Ricciardi.

Al termine del concerto, che sarà presentato da Monica Russo, ci sarà un momento di convivialità con degustazione delle eccellenze del territorio.