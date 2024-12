‘Christmas Live Aid’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Il Roma Rainbow Choir in concerto a Roma il 1° dicembre

In occasione della giornata nazionale contro l’HIV, organizzato in collaborazione con Circolo di Cultura Omosessuale ‘Mario Mieli’, il 1° dicembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo torna alle 21:00 il consueto Christmas Live Aid con il Roma Rainbow Choir diretto da Francesco Leineri.

Il concerto è una sintesi del percorso artistico degli ultimi anni di attività del coro, approdato recentemente alla release dell’EP d’esordio ‘Volume 1’, 2024.

Il repertorio proposto spazia dalla musica polifonica profana del XVI secolo fino a brani attuali e iconici della comunità LGBTQI+ propriamente arrangiati, creando volutamente un corto circuito nell’idea di musica corale la cui tradizione, apparentemente monolitica e rigida, può facilmente trarre in inganno ogni ascoltatore.

Giocando con leggerezza su questa dissimulazione tecnica, libera da sovrastrutture, il coro affianca nello stesso concerto Orlando di Lasso al Rocky Horror Picture Show, Josquin Desprez a Britney Spears, John Dowland a Raffaella Carrà, con l’unico scopo di praticare un’azione corale collettiva nella gioia del cantare insieme.

Per l’occasione prima dell’esibizione si terrà un dibattito sulle malattie infettive, lo stigma che le accompagna e le campagne di prevenzione. È poi prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test rapidi per HIV Sifilide ed Epatite C grazie al supporto del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Roma Rainbow Choir è il coro ufficiale del Circolo di cultura omosessuale ‘Mario Mieli’, orgogliosamente costituito da persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer, intersessuali ed eterosessuali che, attraverso la musica e il canto, lottano per diffondere la cultura del rispetto per qualsiasi forma di amore e autodeterminazione: affinché più nessuno debba sentirsi minacciatə, derisə, discriminatə o emarginatə a causa del bisogno di esprimere la propria identità umana e affettiva, o la propria unicità libera da qualsiasi norma discriminatoria.

Da quasi vent’anni il Roma Rainbow appoggia e promuove eventi di sensibilizzazione per le tematiche LGBTQI+ ma non solo, ponendo sullo stesso piano ogni battaglia di civiltà e giustizia.

Dal 2014 partecipa attivamente ai festival dei cori arcobaleno italiani e europei Various Voices e Cromatica, ma anche a diverse iniziative quali Roma Pride, premio la Karl du Pignè, Fiaccolata degli stermini dimenticati, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, World AIDS day, Tdor.

‘Volume 1’ è l’EP d’esordio del coro, uscito nel 2024 in occasione dei 30 anni del Roma Pride e disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali.

Biglietti

01 dicembre ore 21

Christmas Live Aid /Musica

M° Francesco Leineri / Roma Rainbow Choir

Concerto in occasione della giornata nazionale contro l’HIV

in collaborazione con Circolo di Cultura Omosessuale ‘Mario Mieli’

Ingresso gratuito

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it