Chiusure notturne Galleria Vittoria Napoli per lavori linea tranviaria

Ordinanza in vigore dal 21 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

I lavori per la nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro interesseranno, nei prossimi giorni, la Galleria Vittoria.

Per consentire la realizzazione degli interventi previsti, a partire da lunedì 21 luglio saranno in vigore delle chiusure notturne, nella fascia oraria che va dalle 23:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Le limitazioni alla circolazione, disposte dal servizio Viabilità e Traffico del Comune, interesseranno di volta in volta una sola direzione di marcia.

Dalla notte tra lunedì 21 e martedì 22 luglio fino alla notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione via Domenico Morelli.

Dal 30 luglio al 7 agosto, lo stop alla circolazione riguarderà le corsie di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, sempre nelle ore notturne.

Il percorso alternativo sarà indicato da apposita segnaletica. Nello specifico, durante la chiusura delle corsie di marcia con direzione via Domenico Morelli, i veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton potranno procedere in galleria percorrendo le corsie lato mare.

All’uscita, all’altezza di via Giorgio Arcoleo, potranno rientrare sulle corsie lato monte mediante la rimozione temporanea dei new jersey, per poi proseguire in via Domenico Morelli.

Durante la chiusura delle corsie di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, i veicoli provenienti da via Giorgio Arcoleo percorreranno via Chiatamone, via Nazario Sauro e infine via Ammiraglio Ferdinando Acton.

Ordinanza