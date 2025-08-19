Chiusura canalette irrigue Piana di Lucca per allerta meteo

Saranno riaperte nella prima fascia oraria utile al termine della fase di allerta

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord informa che, a causa dell’allerta meteo emessa dalla Sala Operativa della Regione Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti a partire da oggi e per tutta la giornata di mercoledì, è prevista la chiusura immediata delle canalette irrigue serventi la Piana di Lucca, come sempre avviene durante le fasi di allerta nella stagione irrigua.

Le canalette saranno riaperte nella prima fascia oraria utile al termine della fase di allerta, a oggi prevista per giovedì 21 agosto alle ore 8:00, salvo emissioni di nuove allerte meteo o proroga di quella esistente da parte della sala operativa della Regione Toscana, di cui sarà data notizia tramite i canali istituzionali del Consorzio.