Chiuso in pareggio bilancio 2025 del Servizio Sanitario della Toscana

Aggiornata la stima del gettito dell’addizionale IRPEF per l’anno in corso: 30 milioni in più

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con 80 milioni di euro aggiuntivi la Regione chiude in pareggio il bilancio consolidato 2025 del servizio sanitario toscano.

Le risorse arrivano dalla prima variazione del triennio in corso che prevede, per il 2026, un aumento di 30 milioni di euro sui volumi complessivi di entrata e spesa, tutti relativi all’ambito sanitario.

Le maggiori entrate sono la conseguenza di un adeguamento della previsione di gettito dell’addizionale regionale IRPEF ad aliquote invariate, sulla base di stime del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai 30 milioni si aggiungono 25,72 milioni accantonati a garanzia del pagamento delle rate di mutuo di enti del servizio sanitario, non più necessari, e 24,27 milioni prelevate dal fondo di riserva. Complessivamente fanno per l’appunto 80 milioni.

La proposta di legge è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta ed inviata all’esame del Consiglio regionale.

Alla tutela della salute e alla copertura dello squilibrio di bilancio 2025 del servizio sanitario regionale erano già stati destinati 132 milioni di euro di addizionale IRPEF 2026. Altri 52 milioni di euro erano in bilancio. Complessivamente le risorse utilizzate per la chiusura in pareggio dei conti della sanità ammontano a 264 milioni.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, commenta:

La sanità pubblica ha bisogno di più risorse e gli stanziamenti nazionali sono insufficienti: il fondo sanitario cresce troppo poco, rispetto anche ai costi che aumentano in conseguenza dell’inflazione. Il problema non è solo della Toscana: da noi diventa più visibile perché garantiamo assistenza oltre i livelli essenziali nazionali di assistenza. Ma rivendichiamo con orgoglio la scelta di investire in sanità. convinti dell’importanza di un servizio sanitario pubblico e universalistico capace di venire incontro ai bisogni di salute delle persone senza fare differenze. Un investimento e non una spesa.

L’Assessore Monni dettaglia: