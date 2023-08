‘China Art Power’ al Castello di Saliceto (CN)

Le opere di Zhang Hongmei in mostra fino al 19 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Castello di Saliceto (CN) ospita, fino al 19 settembre 2023, la mostra dell’artista cinese Zhang Hongmei, che espone opere realizzate in questi ultimi cinque anni.

Un evento che esprime il vero ‘China Art Power’ organizzato dal Club UNESCO di Alba, Langhe, Roero e dal Comune di Saliceto.

Tra le opere esposte spicca la grande installazione ‘Human condition’, composta da una decina di personaggi coperti da tessuti colorati e imprigionati da lacci neri.

L’installazione è la simbologia delle costrizioni e degli impedimenti, di varia natura, che ognuno di noi ha spesso, sia fisicamente che all’interno della propria mente.

All’inaugurazione, tenutasi alla presenza di sette Sindaci del comprensorio ligure piemontese e di una folta rappresentanza di pubblico, ha partecipato l’artista, che ha realizzato nel cortile interno del castello un’installazione site-specific.

Utilizzando tessuti colorati, Zhang Hongmei ha ricoperto parte della struttura del colonnato, in armonia con le delicate e preziose pitture murali quattrocentesche.

Il dialogo tra culture diverse, sia come epoca che come latitudini, ha creato un interessante mix, che ha destato la meraviglia del pubblico presente, decretando, ancora una volta, il coinvolgente successo di Zhang Hongmei definita The Queen of Arts e l’erede di Sonia Delaunay per la sua capacità di passare dalla scultura alla pittura, dalla moda alla scenografia, dal video alle installazioni e alle performance.

Un’artista completa ed unica nel panorama artistico internazionale presente anche nella grande mostra ‘Cina la Nuova Frontiera dell’Arte’, aperta a Milano presso la Fabbrica del Vapore sino al 9 ottobre.

La mostra, curata da Vincenzo Sanfo, presenta nelle splendide sale del castello circa 30 lavori, di cui alcuni di grande formato, oltre ad alcune sculture, ispirate agli alberi da preghiera tibetani, in parte già esposte in occasione della passata Biennale di Venezia.

Una mostra da non perdere, per conoscere l’opera di un’artista unica nel panorama internazionale e per visitare lo splendido castello di Saliceto, appartenuto ai Marchesi del Carretto, la cui storia risale all’anno mille in quella che era l’antica strada del sale e che ha visto scorrerie e capitoli di storia, tra Piemonte e Liguria.

Il Castello è situato a trenta minuti da Savona e a un’ora da Torino, in un luogo che merita una gita in questo fine agosto ed inizio di autunno in un panorama immerso nel verde degli Appennini liguri dove non è raro sentire il profumo del mare ad esso prospiciente.

L’ingresso alla mostra e la visita al castello sono gratuiti.

È possibile prenotare una visita guidata, telefonando al numero 339-2629368 o inviando una mail a: info@castelliaperti.it.