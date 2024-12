‘Children’s Charity Day Vol. 2’ a Edenlandia

Migliaia di bambini delle case famiglia saranno ospiti di Edenlandia: il 10 dicembre l’evento di beneficenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Saranno oltre 4.000 le bambine e i bambini ospiti delle case famiglia di Napoli, Caserta, Nola, Castellammare, Caivano, Parete, ad affollare martedì 10 dicembre, dalle ore 16:00, i viali di Edenlandia per la seconda edizione del Children’s Charity Day, l’evento di beneficenza promosso da Gianluca Vorzillo, CEO di Tanit che gestisce i parchi di Edenlandia e di AcquaFlash.

Una giornata di spensieratezza a pochi giorni dal Natale per i piccoli ospiti del parco di Fuorigrotta con tanto zucchero filato e graffe a volontà, una giornata interamente dedicata alle bambine ed ai bambini che vivono in case famiglia oppure in contesti familiari con forte disagio economico e che dopo il successo dello scorso anno è diventato un appuntamento fisso nell’agenda napoletana della solidarietà.

Martedì 10 dicembre a partire dalle ore 16:00 i piccoli ospiti saranno i protagonisti dei viaggi sul trenino, su Dumbo e sul bruco, delle visite al maniero, al Castello e dei tanti giri nelle giostre e sulla ruota panoramica, ma potranno assistere anche agli spettacoli con gli animatori di Giacomago, Le streghe del palco, con i Dinosauri di Luca D’Orta e con le canzoni del tenore Giuseppe Gambi.

Tanti le associazioni e le istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa, innanzitutto la Fondazione Santobono Pausilipon con la presidente Annamaria Ziccardi, con cui Edenlandia collabora da diversi anni, ma hanno già aderito e saranno presenti, tra gli altri, anche Croce rossa italiana, Unitalsi, Ordine di Malta, Associazione italiana genitori sede dell’area Nord di Napoli, Associazione Harley Davinson.

Madrina della giornata l’attrice Benedetta Valanzano che assieme a Gianluca Vorzillo consegneranno alla Fondazione Santobono Pausilipon un importante macchinario sanitario per il reparto neo natale.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Ornella Mancini.

Gianluca Vorzillo ha dichiarato: