Chianti Ultra Trail, presentazione VI edizione

Appuntamento il 19 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La VI edizione del Chianti Ultra Trail, valevole come gara di qualificazione in Italia per le finali dell’UTMB World Series, si terrà dal 22 al 24 marzo a Radda in Chianti (SI).

L’evento, che attirerà in Toscana oltre 3.800 atleti da 70 Paesi, sarà presentato martedì 19 marzo alle 12:30 in Sala Cutuli a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, piazza Duomo 10.

Interverranno il Presidente Eugenio Giani, il Sindaco di Radda in Chianti Pier Paolo Mugnaini, il responsabile organizzativo e Direttore di gara del Chianti Ultra Trail by UTMB Matteo Matteuzzi ed il capo progetto gare UTMB Jules Pijourlet.