Chianti fiorentino, formazione per 250 ragazzi

Lenzi: ‘Opportunità e meno disuguaglianze’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

I Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Impruneta e Reggello hanno attivato insieme Talent Reloaded – Alla scoperta dei propri talenti!, un progetto articolato in 24 corsi di formazione nei settori più diversi e aperti a circa 250 ragazze e ragazzi 18 – 34enni, disoccupati e inattivi, con lo scopo di prevenire e contrastare la condizione di quei giovani che in un certo momento della loro vita si trovano a non studiare, lavorare o ricevere qualche tipo di formazione.

Il progetto, presentato oggi a Firenze nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, ha quindi l’intento di ridurre la distanza fra giovani e mondo del lavoro.

L’Assessore regionale al Lavoro e alla formazione Alberto Lenzi spiega:

La Toscana ha scelto da alcuni anni di concentrare sempre più le risorse e le energie nel campo della formazione, a partire da quelle a sostegno all’occupazione giovanile, dove emerge un concreto fabbisogno espresso dai contesti produttivi locali. Un modo concreto per intercettare le istanze del mondo del lavoro e valorizzare mestieri che offrono prospettive interessanti. Solo così la formazione può costituire uno strumento efficace per per offrire opportunità reali e contribuire a ridurre disoccupazione e diseguaglianze. Talent reloaded rispecchia questa idea di fondo e ringrazio gli 8 comuni della Conferenza zonale fiorentina Sud-Est per la determinazione con cui stanno portando avanti questo progetto, che consentirà a ragazze e ragazzi di avvicinarsi ai settori specifici del proprio tessuto produttivo.

Finanziato con fondi PR FSE+ Toscana 2021-2027 e sostenuto dagli 8 Comuni della Conferenza Educativa Sud-Est, il progetto è coordinato da Chiantiform ETS, come soggetto capofila, in collaborazione con i partner COOP21, La Stadera, Rouge Group, Sì Chef, La Loggia e Adecco.

La Consigliera regionale Serena Spinelli aggiunge:

Il Chianti è un territorio fatto di lavoro, di impresa, di aziende, di enogastronomia, vino, olio, ristorazione di qualità, capacità di esprimere cultura in tanti modi diversi e di realtà del terzo settore che sanno mettersi in rete, come accade con Chiantiform. Questo oggi si traduce in opportunità di formazione per i giovani e in prospettiva di lavoro, crescita, sviluppo positivo e ambientalmente sostenibile.

Il progetto di formazione è orientato ai settori che riguardano l’agricoltura, il turismo, le attività sociali, la ristorazione, la pelletteria, le attività attinenti alla digitalizzazione e l’orientamento al lavoro e punta a favorire l’occupazione nell’ambito di alcune professioni chiave del tessuto produttivo locale, attraverso percorsi formativi dedicati a giovani disoccupati e inattivi, con particolare riguardo a quelli che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità.

Sulla base delle risorse messe a disposizione per area territoriale agli allievi e alle allieve che frequentano il 70% del corso saranno corrisposte delle indennità, come previsto dal bando, fino a un massimo di € 250,00 euro per allievo.

La somma sarà erogata a condizione che l’allievo/a abbia frequentato almeno il 70% del percorso stesso.

I Sindaci dei Comuni del Chianti e del Valdarno dichiarano:

Partendo dall’individuazione e dal rafforzamento delle competenze chiave di alcune figure professionali presenti nei nostri territori, dove da anni lavoriamo in sinergia per mettere in campo percorsi di formazione di alta qualità nei settori che maggiormente rispondono alle vocazioni economico-produttive di questa area, la finalità è quella di prevenire e contrastare il fenomeno dei giovani disoccupati e inattivi attraverso interventi formativi che favoriscano l’ingresso nel mercato del lavoro.

La Presidente di Chiantiform Elisa Corneli commenta:

Riteniamo fondamentale che i giovani possano costruire un percorso individuale più consapevole rispetto al proprio futuro, aderenti alle attitudini, alle vocazioni personali e alle richieste e al fabbisogno occupazionale dei territori. Il progetto consente inoltre la conoscenza del territorio, dei servizi e delle opportunità reali di inserimento sociale e lavorativo favorendo la fruizione dell’incrocio offerta – domanda di lavoro, attraverso la collaborazione con le imprese e le cooperative sociali coinvolte.

Il dettaglio dei corsi è consultabile e scaricabile online all’indirizzo https://www.chiantiform.it/talenti-in-azione/ e le domande di partecipazione sono già aperte e possono essere presentate personalmente presso la sede di Chiantiform ETS, via della Libertà 57 – Comune San Casciano in Val di Pesa, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e/o dalle 14:00 alle 16:00 – tel. 055-8294624 e anche via e-mail all’indirizzo info@chiantiform.it.