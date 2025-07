Chianciano Terme (SI), torna la Festa della Musica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si rinnova a Chianciano Terme (SI) l’appuntamento estivo con la Festa della Musica che dal 24 al 27 luglio animerà gli spazi del Parco Fucoli con un nutrito programma di eventi e concerti e un’agenda dove trovano spazio appuntamenti con la musica, la danza e le performance artistiche affiancate da mostre fotografiche, un bookstore e l’area ristoro con prodotti a chilometro zero.

Curata dall’associazione Fabrica E20 APS, una realtà associativa chiancianese che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale locale attraverso attività aperte a tutte le realtà cittadine, la Festa ha l’intento proporsi come luogo di incontro dove confrontare idee ed interessi diversi attraverso un’idea di educazione permanente e di impiego consapevole e attivo del tempo libero che promuove la libera espressione creativa e la diffusione di valori di solidarietà e cooperazione.

Nelle parole del Presidente Giani:

La Festa della Musica rappresenta un appuntamento che riesce a completare l’offerta culturale della Toscana ed attualizzare il profilo identitario di una città che sarà sempre un punto di riferimento per il termalismo italiano.

Un’offerta culturale forte e particolarmente attrattiva, come quella della Festa, rinnova Chianciano e si affianca alle iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e storico toscano promosse dalla Sindaca Torelli, a partire dall’inaugurazione del nuovo museo archeologico che accoglie collezioni di valore assoluto.

Un esempio di come si può affiancare la tradizionale vocazione turistica e termale della città a eventi culturali ed artistici di grande significato e spessore come, in questo caso, il Festival della Musica.