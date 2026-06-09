‘Chi Tene ‘O Mare’, presentata la III edizione della campagna

In campo artisti, sportivi e studenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un ragazzo solca il mare di Napoli su una tavola sospinto dal vento, improvvisamente si ferma e raccoglie una bottiglietta di plastica gettata da qualcuno in acqua.

Il video con il campione mondiale di wingfoil Ernesto De Amicis è uno degli spot realizzati per la campagna 2026 di ‘Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere’.

Con De Amicis, anche il cantautore Andrea Sannino e il duo comico Arteteca hanno prestato il loro volto per sensibilizzare cittadini e turisti alla tutela dell’ambiente marino-costiero.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile e con Arpa Campania, è giunta alla terza edizione ed è stata presentata oggi.

Nel corso dell’incontro di presentazione dell’edizione 2026 del progetto sono intervenuti l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano; l’assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti e alla Protezione Civile con delega al Mare, Edoardo Cosenza; la capo di staff del Sindaco, Angela Cammarota, che coordina la campagna ‘Chi Tene ‘O Mare’; il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino; e Antonietta Portarapillo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Ferdinando Russo’, capofila della rete napoletana delle Blue Schools.

La campagna è articolata in una serie di messaggi che hanno l’obiettivo di diffondere ‘buone pratiche’ di comportamento tra quanti frequentano le spiagge e il mare di Napoli.

Gli spot sono diffusi attraverso il sito istituzionale e i canali social del Comune di Napoli, con l’intento di raggiungere un pubblico il più ampio possibile e rafforzare la consapevolezza sulla necessità di preservare il patrimonio ambientale costiero.

Protagonisti attivi della campagna sono anche gli studenti della rete degli istituti scolastici napoletani aderenti al progetto ‘Blue Schools’, che realizzeranno brevi video insieme ad Arpa Campania presso ‘Mappatella Beach’ e la spiaggia di San Giovanni a Teduccio.

Nei contributi, così come nei messaggi dei testimonial, emergerà un invito diretto alla cittadinanza a prendersi cura del mare, evitando comportamenti dannosi come l’abbandono dei rifiuti.

La rete napoletana è composta dagli istituti comprensivi ‘Ferdinando Russo’, scuola capofila, ‘Madonna Assunta’, ‘Moscati – D’Acquisto’, ‘Nicolini – Di Giacomo’, ‘Villa Fleurent’, ‘Palasciano’, ‘Pertini – Don Guanella’, ‘Scherillo – Pirandello – Svevo’, ‘Gigante Neghelli’, ‘G. Falcone’, dal circolo didattico ‘Quarati’ e dalla scuola secondaria di primo grado ‘Giovanni Verga’.

Con questa terza edizione di ‘Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere’, il Comune di Napoli conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura diffusa del rispetto dell’ambiente, coinvolgendo istituzioni, scuole, mondo scientifico e testimonial in un’azione condivisa per la tutela dell’ambiente costiero e marino.

L’Assessore Striano ha spiegato:

Siamo giunti al terzo anno di questo progetto che portiamo avanti insieme all’ARPA Campania, coinvolgendo testimonial d’eccezione come artisti e sportivi, e gli studenti delle ‘scuole blu’, una rete di istituzioni scolastiche che hanno avuto una certificazione europea e fanno parte di un programma dell’UNESCO che mira a introdurre i temi dell’economia blu nei percorsi educativi. Questi ragazzini ci aiutano a capire quanto sia importante il mare e come fare per proteggerlo.

L’Assessore Cosenza ha affermato:

Stiamo facendo il massimo sforzo per rendere fruibili le spiagge e il mare che, ormai, è balneabile ovunque, come attesta l’ARPAC, tranne un tratto a San Giovanni a Teduccio su cui stiamo lavorando. Così come stiamo lavorando per restituire accessibilità e servizi sugli arenili pubblici. Tutto questo, però, non basta perché è brutto avere delle spiagge disponibili e poi ritrovarsi in un mare di rifiuti.

Il Direttore generale di ARPAC, Sorvino, ha evidenziato: