‘Chefs united for sight’, la charity dinner di CBM Italia

Riceviamo e pubblichiamo.

Cesare Battisti, Cristina Bowerman, Alessandro Gilmozzi, Gennaro Esposito, Viviana Varese: sono i 5 grandi chef che, per la prima volta insieme, daranno vita alla speciale Charity Dinner ‘Chefs united for sight’, in programma mercoledì 17 maggio, alle ore 20:30, all’ADI Design Museum di Milano, in favore di CBM Italia, organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo.

Cinque grandi chef, dalle diverse origini e caratteristiche, uniti da un’unica e importante causa: far uscire dall’ombra migliaia di bambini e adulti ciechi nei Paesi del Sud del mondo.

I fondi raccolti dalla serata vanno infatti a sostenere la campagna di CBM Italia ‘Fuori dall’ombra’, che vuole garantire cure oculistiche a oltre 1 milione di persone in 1 anno in 9 Paesi del Sud del mondo, grazie a progetti con un approccio integrato che comprende prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nella comunità.

Spiega Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia:

Ci sono bambini, donne e uomini che sono esclusi dai sistemi sanitari ed emarginati dalle loro comunità perché non possono permettersi le cure o non sanno nemmeno che esiste una soluzione. Diventano invisibili.

Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare la situazione delle persone con disabilità visive e per garantire un’assistenza oculistica efficace a chi ne ha bisogno.

L’incontro tra CBM Italia e i 5 grandi chef nasce grazie a Severino Salvemini, autore degli acquerelli del libro ‘Chef Portraits’, ed. Skira, 2022.

Così gli chef descrivono la loro adesione alla speciale serata.

Chef Cesare Battisti:

La cena organizzata da CBM Italia è per noi una splendida occasione di supporto e sostegno per coloro che soffrono di cecità nei tanti Paesi in via di sviluppo.

L’atto del cucinare racchiude intrinsecamente in sé un profondo altruismo verso il prossimo. In ogni parte del mondo infatti ciò che muove l’atto del cibare e del cibarsi sono l’amore, la solidarietà, la convivialità.

Chef Cristina Bowerman:

Partecipare alla Charity Dinner ‘Chefs united for sight’ per me significa molto: non vuol dire solo supportare la campagna ‘Fuori dall’ombra, per il diritto universale di vedere e di essere visti’ di CBM Italia ma significa sostenere un diritto più ampio, quello di bambini con problemi visivi che vivono in Africa, Asia, America Latina e che rischiano di diventare invisibili, alle loro comunità e al mondo intero.

Bisogna fare quello che è in nostro potere per restituirgli dignità, per donargli un futuro di speranza, per prevenire e curare.