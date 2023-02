Chef casertani di Raimondo a caccia bis al Campionato Italiano Cucina

Presentata la Team Junior Chef Associazione Cuochi Caserta della Federazioni Italiana Cuochi

Si è tenuta, presso il Ristorante “Sapori d’Italia” di Cancello ed Arnone la cerimonia di presentazione del Team Junior Chef Associazione Cuochi Caserta, FIC, che parteciperà al Campionato Nazionale di Cucina, che si svolgerà a Rimini dal 19 al 22 febbraio prossimo e che ha già visto i bravissimi chef casertani laurearsi meritatamente Campioni d’Italia nella scorsa edizione 2022 e Vice Campioni al Campionato Mondiale 2023, qualche mese fa in Lussemburgo.

Come ha evidenziato il Presidente, Chef Prof. Pino Raimondo nel suo applauditissimo intervento, per la passione, la disponibilità e l’impegno profusi per le attività dell’Associazione:

Il progetto, ha come obiettivo dare l’opportunità ai giovani chef dell’Associazione Cuochi Caserta di approcciarsi al mondo associativo e lavorativo, promuovendo i prodotti del territorio, dando inoltre rilievo alla sostenibilità e al riciclo degli scarti di lavorazione dei pasti.

Durante l’affollato incontro, moderato dall’Avv. Roberto Barresi, sono stati affrontati diversi temi, come la sostenibilità, l’etica professionale e le nuove tendenze alimentari.

I giovani cuochi dell’Associazione Cuochi di Caserta – FIC, già campioni riconosciuti nel panorama Nazionale, si mettono, quindi, ancora una volta in discussione in questa nuova competizione, fondamentale per una futura crescita professionale nel mondo della ristorazione, supportando le nozioni tecniche e pratiche apprese nel corso delle Competizioni.

Presente, tra gli altri, all’iniziativa, il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Rosario Lopa.

