Cheese 2025: i Presìdi Slow Food guardano al futuro

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è il Graukäse della Valle Aurina, il Macagn, il caciocavallo Podolico del Gargano, il caciofiore della campagna romana, il miele di alta montagna che copre tutte le Alpi, dalla Liguria al Friuli, il prosciutto del Casentino, la cipolla di Giarratana e tanti altri prodotti che arricchiscono la famiglia dei Presìdi Slow Food e che fino a domani animeranno le vie e le piazze di Bra per la 15esima edizione di Cheese.

Nato nel 2000, al Salone del Gusto di Torino, con i primi 90 prodotti, il progetto oggi conta 400 Presìdi che riuniscono oltre 2.200 produttori in tutta Italia, ponendo al centro la biodiversità nella sua complessità: non solo come varietà di risorse genetiche, ma anche dei saperi, culture, lingue, tradizioni e ha indicato una strada.

Un mondo che sembrava fortemente in crisi 25 anni fa, e che negli anni successivi non solo ha valorizzato territori, pratiche e persone ma ha anche contribuito a dare un indirizzo alla produzione agroalimentare di piccola scala.

E proprio in occasione della manifestazione organizzata da Slow Food e Città di Bra, è stato presentato uno studio che analizza lo stato di salute dei Presìdi.

Grazie al sostegno dell’azienda Guido Berlucchi, e in collaborazione con il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi di Palermo, Slow Food ha valutato 82 Presìdi italiani, applicando un metodo di analisi che unisce parametri quantitativi e qualitativi, e che prende in considerazione tre livelli: socio-culturale, ambientale ed economico.

Documento dedicato ai Presìdi

Cristiana Peano, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA, ha dichiarato :

Nel tempo il progetto è diventato un laboratorio da cui sono emersi i temi cruciali di Slow Food, a cominciare dall’agroecologia.

Nel 2000, quando è nato il progetto del Presidio, l’obiettivo era proporre una direzione diversa rispetto all’agricoltura su larga scala, garantendo redditività a piccoli produttori impegnati nella tutela della biodiversità.

Francesco Sottile, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura, ha sottolineato:

Questi 2000 produttori lavorano per tutti noi, perché la crisi climatica non ha confini né limiti.

Gli oltre duemila produttori dei Presìdi rappresentano un bel pezzo di territorio italiano e hanno il diritto di sapere che stanno contribuendo a contrastare la crisi climatica, a custodire il territorio e la storia.

Cristina Ziliani, dell’azienda Guido Berlucchi, ha dichiarato:

Lo pratichiamo con il nostro lavoro quotidiano in azienda e lo dimostriamo anche sostenendo l’attività di monitoraggio dei Presìdi oggi. Siamo felici di aver collaborato con Slow Food ancora una volta e di aver contribuito così a valorizzare un pezzo di storia italiana.

Da oltre vent’anni Berlucchi e Slow Food condividono valori e obiettivi comuni: la salvaguardia delle tradizioni agroalimentari, la tutela della biodiversità e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile.

Insieme a Rosanna Di Pietro, Presidio Slow Food della cipolla di Giarratana e a David Orlandi del prosciutto del Casentino, ha partecipato alla conferenza, Paolo Ciapparelli, rappresentante del Presidio dello Storico Ribelle:

Ho creduto fermamente in questo progetto, e ho difeso l’alpeggio e l’erba, nel momento più duro. Quando è nata la DOP del Bitto, ha puntato sulla quantità, allargando la zona di origine, e consentendo l’uso di mangimi e fermenti.

Abbiamo rischiato di perdere tutto, ma abbiamo resistito. Insieme a Slow Food, abbiamo compattato i 15 produttori che lavoravano in malga, abbiamo cambiato nome – oggi il nostro formaggio si chiama Storico Ribelle – e abbiamo salvato un valore immenso.

Il prezzo del prodotto è triplicato, ma soprattutto è grazie al Presidio se esistono ancora pascoli in valle, se non si è perso un patrimonio di storia e di cultura.