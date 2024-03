‘Che palle sto Jazz!’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Il 5 marzo a Roma primo appuntamento della rassegna ‘Martedì Musica’ a

Primo appuntamento della rassegna ‘Martedì Musica’ al Teatro di Villa Lazzaroni il 5 marzo alle ore 20:30 con ‘Che palle sto Jazz! Viaggio semiserio tra musica e sport’ di e con Stefano Meloccaro e Patrizio Destriere Quartet.

Che cosa hanno in comune lo Sport ed il Jazz? Niente e tutto!

‘Che palle sto Jazz’ è un viaggio irriverente attraverso due mondi apparentemente molto distanti, ma con tanti tratti in comune partendo dall’improvvisazione.

Ed è proprio attraverso l’improvvisazione che il conduttore radio/televisivo e showman Stefano Meloccaro, una grande voce da crooner e la passione per il jazz, noto per la lunga collaborazione con Fiorello nel programma Viva Radio Due e attualmente conduttore de ‘Il Mezzogiornale’ di Radio Capital e ‘Sunday Morning’ su Sky, e il saxofonista Patrizio Destriere, con un curriculum che vanta collaborazioni con Dave Liebmann, Dick Halligan dei Blood, Sweet and Tears, Paolo Fresu, condurranno il pubblico a spasso per la storia dello sport e del jazz dagli ultimi trionfi di Sinner alla spiritualità di John Coltrane, dalla passione latina di Julio Iglesias ai ritmi cubani del latin jazz.

Uno spettacolo imperdibile, fatto non solo di ottima musica ma anche di tanto divertimento.

Con:

Stefano Meloccaro – Voce e monologhi

Patrizio Destriere – Saxofono e consigli

Fenrnando Ramses Peňa Diaz – Pianoforte e pazienza

Dario Piccioni – Contrabasso e saggezza

Armin Siros – Batteria e divertimento

Prossimi appuntamenti:

– martedì 19 marzo ‘L’urlo dell’africanità’ di e con Lisa Manara Quartet

– martedì 9 aprile ‘Tutta colpa di James Dean’ di e con Forlenzo

– martedì 16 aprile ‘Portrait of Ennio. The Jazz side of Ennio Morricone’ di e con Patrizio Destriere Quartet

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71

00181 Roma

parcheggio gratuito

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com