‘Che favola!’ torna al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 28 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 28 gennaio, ore 15:30, presso il Teatro di Documenti di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Che favola!’, testo e regia di Anna Ceravolo, con Anna Ceravolo e Renato Ferrero.

Stupirsi è un’azione involontaria, ed è tanto più piacevole quanto più la sorpresa è spassosa.

Figure che si animano, una drammaturgia accurata, musica, attori pieni di entusiasmo e la partecipazione attiva e indispensabile dei bambini sono gli ingredienti di questa favola che prende vita come per incanto.

Ed ecco che, come immagini ritagliate da un album di ricordi, i personaggi accompagnano i piccoli spettatori nella meraviglia di una storia in cui, magari, è possibile riconoscersi, immedesimarsi, imparare ad affrontare le proprie paure e accettare i propri limiti.

Per non smettere di stupirsi.

Con il coinvolgimento dei piccoli spettatori.

Ci sono narrazioni che ancora sanno affascinare e sorprendere: per la maestria degli attori, per la delicatezza della rappresentazione, per la vivacità che sa imprimere l’attivo coinvolgimento dei più piccoli tra il pubblico. È il caso di ‘Che favola!’

Marco Togna – Teatrionline

E al termine dello spettacolo: merenda!

Consigliato dai 4 agli 11 anni

Anna Ceravolo, si laurea all’Università Cattolica di Milano, si diploma al Teatro Arsenale e in Spettacolo Popolare alla Paolo Grassi di Milano, frequenta il Seminario per la giovane critica teatrale di Eti, e il Master dell’International Association of Theatre Critics, Bucarest.

Esordisce con il testo Muri che mette in scena nel 1992, Ugo Ronfani lo pubblica su Hystrio 3/96. Ha scritto una trentina di testi teatrali curandone la regia. Conduce laboratori teatrali, idea e organizza eventi culturali, è vice Presidente del Teatro di Documenti.

Renato Ferrero, frequenta la facoltà̀ di Comunicazioni Sociali dell’Università̀ di Buenos Aires, dove è nato. Emigra in Italia dove si diploma al Centro di Formazione Professionale per la tecnica Cinetelevisiva di Milano.

Al City Literary Institute di Londra studia video e filmmaking. Studia con il regista argentino Solanas e lavora con Michele Sordillo e Silvio Soldini. Operatore video per Rai, Mediaset, la7, Mtv, CNN, SPN, realizza video per H3G, BancaIntesa, Campari, Fastweb, Enel, Axà, Nokia. Cura regie video di spettacoli teatrali e musicali.

Biglietti €8,00

Tessera adulti €3,00

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia 42

00153 Roma – Testaccio

tel. 328-8475891

www.teatrodidocumenti.it