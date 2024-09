‘Che FAI stasera?’: Notte Internazionale Osservazione Luna a Nola (NA)

Appuntamento il 14 settembre alla Torretta di Castel Cicala

Da alcuni anni in settembre la NASA promuove la Notte Internazionale di Osservazione della Luna, International Observe the Moon Night, InOMN.

In tutto il mondo, astronomi e astrofili sono chiamati a organizzare attività pubbliche con conferenze divulgative su quanto si sa del nostro satellite naturale e con osservazioni visuali e fotografiche della Luna.

Quest’anno l’Unione Astrofili Napoletani ha organizzato un evento in collaborazione con il Gruppo del Fondo per l’Ambiente Italiano, FAI, di Nola (NA) per la sera di sabato 14 settembre, con inizio alle ore 19:00, dal titolo ‘Che FAI stasera?’.

L’evento a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria avrà luogo alla Torretta di Castel Cicala, la ‘Torre degli Infiniti Mondi’ in via Castelcicala 2, Nola.

Sono previste la lettura di poesie e racconti mitologici legati alle costellazioni accompagnati dalla melodia di un violino elettrico; l’UAN farà una presentazione su ‘Dalla Terra alla Luna a (quasi) 160 anni dal romanzo di Jules Verne’ seguita da osservazioni della Luna e una panoramica del cielo di fine estate.

Ai presenti l’UAN distribuirà mappe del cielo di settembre e un Lunametro per misurare la grandezza della Luna.

È obbligatoria la prenotazione al FAI chiamando al seguente numero di telefono:

346-4790654