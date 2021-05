Che caratteristiche deve avere uno smartphone se voglio giocare online?

Come garantire un buon gioco, fluido e di qualità

Andando a frugare nelle proprie tasche, che cosa si potrà trovare? Oltre alla mascherina, praticamente un must considerato il particolare momento storico attuale, ci possono essere le chiavi di casa o della propria macchina, il fazzoletto, il portafoglio, qualche spicciolo sparso e naturalmente lo smartphone.

Un oggetto che è diventato sempre più presente nella nostra vita di tutti i giorni, sia che si parli di lavoro oppure di tempo libero, e che è in grado davvero di semplificarla in una maniera che, solo fino a pochi anni fa, non sarebbe stato neanche possibile immaginare.

Il mercato è dunque letteralmente “esploso” con tantissimi modelli e tipi che si adattano a qualunque tasca, esigenza e gusto personale. La cosa più bella, poi, è che ogni singolo modello di smartphone può essere reso ancora più unico e personalizzabile.

Basti pensare alla cover, agli sfondi ed elementi simili, ma il vero elemento chiaramente distintivo sono le applicazioni, anzi app per essere più precisi, che possono andare da quelle già installate di default oppure da quelle scaricabili direttamente dai vari store online. In tutto ciò sono incluse poi sia quelle gratuite che quelle a pagamento.

Utilizzato per fare azioni in rete come il pagare le fatture, rispondere ai messaggi di posta elettronica, interagire con i propri tramite i diversi social network e per tanto altro ancora, lo smartphone è uno degli strumenti principali anche per giocare online. Per certi versi è più diffuso questo dispositivo, sia Android che iOS, rispetto a computer oppure console fatte apposta per il giocare.

Però per dedicarsi a tutti i divertenti giochi che si possono fare online, dalle slot con Jackpot fino ad altri più competitivi dove gareggiare con gli altri utenti, occorre che il proprio smartphone possieda diverse caratteristiche.

Prima di tutto occorre che lo smartphone in questione abbia un buon rapporto tra la sua stessa memoria interna, in ogni caso si può sempre optare per una scheda Micro SD, e la durata della batteria. Sarebbe infatti una “bruttissima esperienza” scaricare ed installare a fatica un gioco e poi scoprire che, durante il bel mezzo della partita, il proprio telefono si stia per scaricare.

Di sicuro si può sempre collegare l’apposito caricabatterie, ma sarebbe altamente scomodo. È altrettanto vero che, in alcuni casi, si può optare per collegare un controller come, ad esempio, quello della Xbox.

Oltre a questo, uno smartphone degno di tale nome, deve avere anche una buona risoluzione dello schermo, una luminosità regolabile per giocare con ogni tipo di luce ed una certa sensibilità al tocco. Del resto, ormai da qualche anno a questa parte, è sempre più raro trovare dei tasti fisici visto che sono stati sostituiti dal touch screen.

Un altro punto da tenere in considerazione è sicuramente la ricezione del Wi – Fi perché, a meno che non si tratti di una partita molto breve, è sempre meglio restare connessi ad una rete.

Inoltre non va neanche dimenticato il lato del sonoro, il suono è una delle prime avvisaglie di un pericolo, per godersi appieno il titolo al quale ci si vuole dedicare.