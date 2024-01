Cesport Italia ospite a Catania dei Muri Antichi

La V giornata di campionato è in programma il 20 gennaio

Prima trasferta dell’anno per la Cesport Italia che, dopo aver ottenuto i primi punti in campionato contro il San Mauro, fa visita ai Muri Antichi per il quinto turno di campionato: match difficile per i gialloblù contro la squadra etnea, ancora imbattuta, che è reduce dalla vittoria ottenuta alla Scandone contro la corazzata Nuoto 2000.

La Cesport proverà a giocarsi le proprie carte, venendo comunque da quattro confronti in cui la squadra di Gagliotta ha sempre tenuto testa all’avversario di turno, al di là di ciò che recita la classifica, e come se non bastasse la vittoria ottenuta nel derby contro il San Mauro ha dato ai partenopei tante certezze e una grande iniezione di fiducia necessaria per affrontare i prossimi incontri; sicuramente da correggere è l’approccio alla gara, avendo la Cesport subito due gol in meno di un minuto di gioco nell’ultimo turno, con la vittoria gialloblù che si è concretizzata solo nelle battute finali di gara, per il resto la squadra ripartirà dai tanti spunti positivi fatti vedere nel primo match del 2024 per cercare di agguantare la zona salvezza, ora distante un punto.

Parte con i favori del pronostico la formazione catanese di mister Scebba che, dopo due pareggi nelle prime due giornate, ha ottenuto due vittorie contro le napoletane Lions e Nuoto 2000 in cui sono emerse tutte le qualità dei Muri Antichi, che al momento occupano il secondo posto in graduatoria e vogliono continuare a navigare nei piani alti della classifica.

Non sarà facile ma la Cesport anche stavolta proverà a fare il possibile per tornare da Catania con un risultato positivo.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico – motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

A dirigere l’incontro, in programma sabato 20 gennaio alle ore 15:00 presso la piscina Nesima, sarà il signor Alessio Acierno; il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Sport Web Sicilia.