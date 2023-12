Cesport a testa alta contro il Circolo Nautico ma viene sconfitto

Il Salerno si aggiudica i tre punti per 9 – 8

Riceviamo e pubblichiamo.

Esce a testa alta la Cesport Italia dalla Simone Vitale di Salerno che contro una squadra attrezzata per il salto di categoria esce sconfitta di misura per 9 – 8 contro il Circolo Nautico Salerno al termine di una partita giocata alla pari dell’avversario.

Complimenti alla formazione salernitana che con grande merito si aggiudica i tre punti, ma è doveroso menzionare il portiere locale Rosario Ferrigno per essere stato per tutta la partita l’ago della bilancia neutralizzando tre rigori e diverse conclusioni a colpo sicuro della Cesport.

Partenza forte della Cesport che si porta sul 2 – 0 grazie alle reti di Auletta e Dario Esposito con l’uomo in più, reazione immediata del Salerno che in pochi secondi pareggia i conti; 2 – 2 dopo otto minuti.

Con una grande giocata ancora Dario Esposito porta in vantaggio la Cesport. Da qui in poi sale in cattedra tutto l’organico salernitano che rifila un passivo di 4 – 0 agli avversari per il 6 – 3 a metà gara; da registrare i due rigori neutralizzati dal portiere salernitano Ferrigno.

A parti invertite il copione cambia, Radice e Perrotta con due grandi giocate, e successivamente Alifante con l’uomo in più permettono alla Cesport di pareggiare i conti; i partenopei hanno l’occasione per portarsi in vantaggio con Dario Esposito dai cinque metri ma ancora una volta Ferrigno chiude la porta e sul capovolgimento di fronte la squadra salernitana segna il 7 – 6 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo tempo il Salerno sente la pressione e la decide grazie ad i suoi uomini di maggiore esperienza: le reti di Femiano e Dario Esposito rendono solo meno amaro il passivo; termine 9 – 8 per la squadra di casa.

Sicuramente la squadra è in crescita avendo tenuto testa per tutta la partita all’avversario, ora mancano solo i punti in classifica che speriamo arrivino quanto prima.

Ora testa al 2024 con l’obiettivo di ripartire dalle tante cose belle viste quest’oggi e sbloccare lo zero in graduatoria.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

La società coglie l’occasione per augurare serene feste natalizie su propri tifosi.