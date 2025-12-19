Certificato di maturità digitale per l’Azienda Ospedaliera di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha ricevuto il certificato di maturità digitale, con le congratulazioni dell’Amministratore Unico per l’Italia, dalla HIMSS, Healthcare Information and Management System Society, raggiungendo il livello Stage 3 del modello EMRAM, Electronic Medical Record Adoption Model.

Il documento riconosce i risultati ottenuti dall’AORN casertana nel promuovere la propria maturità digitale e nel dimostrare progressi misurabili verso un ambiente di cartelle cliniche elettroniche completamente integrato, riflettendo – si sottolinea nel certificato – un forte impegno dell’Ente verso la trasformazione digitale, l’assistenza sanitaria data-driven, il miglioramento continuo della qualità clinica e dell’efficienza operativa.

Il Direttore generale, Gennaro Volpe, commenta:

Il risultato ci inorgoglisce e ci incoraggia a viaggiare sempre più spediti e determinati nel processo in atto di transizione digitale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un ospedale sempre più sicuro, efficiente e facilmente accessibile.

Il certificato evidenzia che la nostra Azienda Ospedaliera ha consolidato l’adozione di documenti clinici elettronici strutturati e la presenza di un sistema degli ordini clinici e della prescrizione della terapia farmacologica; l’accesso elettronico completo ai referti radiologici, cardiologici e di laboratorio, alle immagini DICOM e non; la presenza di flussi di lavoro standardizzati che abilitano un migliore coordinamento delle cure, maggiore sicurezza dei pazienti ed efficienza per il personale infermieristico.