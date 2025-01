Cerreto su sgombero Vele di Scampia a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Bene lo sgombero delle Vele. Il Governo si conferma essere in prima linea nella lotta al degrado e all’illegalità.

L’area Scampia – Secondigliano sta vivendo l’alba di una nuova vita all’insegna della rigenerazione urbana e sociale.

Con Giorgia Meloni al Governo, non vi è e non vi sarà spazio per abusivismo e criminalità diffusa nei tessuti sociali.

Grazie al Ministro Piantedosi, al Prefetto di Napoli, al Sindaco e alle Forze dell’ordine sempre in prima linea nelle nostre strade che da oggi saranno un po’ più sicure.

La Campania sta rinascendo.