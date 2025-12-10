Cerreto: Riconoscimento UNESCO cucina è vittoria dell’Italia migliore

Riceviamo e pubblichiamo.

La decisione dell’UNESCO di inserire la cucina italiana tra i Patrimoni dell’Umanità segna una giornata straordinaria per il nostro Paese e conferma la potenza culturale di una tradizione che, da secoli, unisce comunità, territori e generazioni.

Questo risultato è il frutto di un lavoro armonioso e di una visione chiara portata avanti con determinazione dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Ministro della cultura Alessandro Giuli e dall’intero Governo Meloni, che hanno creduto, con forza, in una candidatura capace di raccontare al mondo la ricchezza della nostra storia gastronomica e il valore delle nostre filiere.

È un riconoscimento che celebra l’ingegno italiano, la nostra capacità di trasformare ingredienti semplici in un linguaggio universale fatto di sapori, identità e creatività.

Oggi è un giorno di festa per le famiglie che custodiscono saperi antichi, per gli agricoltori che curano la terra con dedizione, per le imprese e gli artigiani che ogni giorno mantengono viva la qualità italiana, per i ristoratori che rappresentano il nostro Paese in ogni angolo del mondo.

Il riconoscimento UNESCO non è solo motivo di orgoglio, è una straordinaria opportunità per rafforzare il valore del Made in Italy, tutelare le nostre produzioni dalle imitazioni e generare nuove occasioni di crescita e sviluppo per i territori.

L’Italia, grazie al Governo Meloni, dimostra ancora una volta che quando investe sulle proprie radici e sulla propria identità può aprire nuove strade, creare lavoro e valorizzare ciò che la rende unica nel panorama globale.