Cerimonia in Regione per i 50 anni dell’AIL di Firenze

In programma il 15 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati

L’AIL di Firenze compie 50 anni.

Cinquant’anni in cui l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi fondata a Firenze da Vito Materi e dall’ematologo Pier Luigi Rossi Ferrini ha lottato per rendere le malattie del sangue sempre più curabili e per dare assistenza qualificata a tanti pazienti e alle loro famiglie.

Una storia importante, che sarà celebrata sabato 15 giugno alle 11:00 a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, piazza Duomo 10, Sala Pegaso, alla presenza del Presidente Eugenio Giani.

Nell’occasione, saranno premiate le realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo.