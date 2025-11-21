Home Campania Comune di Napoli Cerimonia di intitolazione di Largo Roberto Pane a Napoli

Cerimonia di intitolazione di Largo Roberto Pane a Napoli

Largo Roberto Pane

Presenti alla cerimonia, familiari, autorità cittadine e rappresentanti del mondo accademico e culturale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione dell’area di circolazione compresa tra i civici n. 51 e n. 71 di via Domenico Morelli, fino a oggi identificata come “prosecuzione di via Domenico Morelli”, al prof. arch. Roberto Pane (Taranto 1897 – Napoli 1987), con l’istituzione del toponimo “Largo Roberto Pane – Architetto e storico dell’architettura”.

Alla cerimonia, oltre ai familiari, hanno partecipato autorità cittadine e rappresentanti del mondo accademico e culturale.

Da Palazzo San Giacomo hanno commentato:

Oggi la città celebra la figura di Roberto Pane da grande architetto, storico dell’architettura e progettista.

Una figura che ha animato in Italia il dibattito sulla protezione e la tutela del patrimonio storico, con un ruolo particolarmente rilevante sulla ricostruzione a Napoli nel secondo dopoguerra.

Ha pubblicato opere importante che restano nella storia dell’architettura italiana. Siamo particolarmente felici di intitolare a lui questo spazio che era a lui anche familiare.

