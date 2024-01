Cerimonia di apertura ‘Meet Italian Brands’ alla Mostra d’Oltremare

Il primo fashion event in Italia dedicato alle aziende del settore abbigliamento che distribuiscono un proprio marchio attraverso i canali franchising & retail si terrà a Napoli dal 22 al 24 gennaio

Al via il programma di promozione ed internazionalizzazione ‘Meet Italian Brands 2024’, che si terrà dal 22 al 24 gennaio 2024 nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Si tratta del primo B2B fashion event in Italia dedicato al networking e alle relazioni con i mercati esteri che consente alle aziende del settore abbigliamento total look che distribuiscono un proprio marchio attraverso i canali di vendita Franchising & Retail di far conoscere la propria offerta produttiva e dialogare con gli addetti al settore moda del resto del mondo.

La cerimonia di apertura, in particolare, è in programma domani lunedì 22 gennaio alle ore 10:30 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, padiglione 6.

Parteciperanno:

Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro – Chiara Marciani

Agenzia ICE – Direttore dell’Ufficio Beni di Consumo Matteo Masini

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Consigliere del Ministro per la valorizzazione e promozione del Made in Italy – Roberto Luongo

Unioncamere Nazionale – Presidente Andrea Prete

Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – Rettore Giovanni Francesco Nicoletti Unione Industriali Napoli – Presidente Costanzo Jannotti Pecci

Tavolo della Moda e del Design della Campania – MODEC – Responsabile della Programmazione Unitaria – Almerina Bove

Mostra d’Oltremare – AD Maria Caputo

Nola Business Park CIS – Interporto Campano – Amministratore Delegato Claudio Ricci

Conclusioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Seguirà alle ore 11:30 il Convegno ‘La filiera della moda campana, tra sfide e opportunità’, con:

Assessore Regionale alle Attività Produttive – Antonio Marchiello

Autorità di Gestione PR FESR Campania – Sergio Negro

Italian Trade Agency – Presidente Matteo Zoppas

Ministero delle Imprese e del Made in italy – Consigliere del Ministro per la valorizzazione e promozione del Made in Italy – Roberto Luongo

Presidente Sezione Moda Unione Industriali Napoli, Coordinatore Commissione Moda di Confindustria Campania – Luigi Giamundo

CIS – Presidente Ferdinando Grimaldi

Modera Dr.ssa Marianna Ferri – Ufficio Stampa e Comunicazione della Regione Campania

Il progetto coinvolge: Regione Campania, ITA – ICE – agenzia per l’internazionalizzazione, promozione all’estero della manifestazione ed incoming di buyer, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, promotore, CIS – Interporto Campano – Nola Business Park, promotore, Mostra d’Oltremare Spa, soggetto attuatore, Università della Campania Luigi Vanvitelli, formazione e cultura della moda, ed ha come partner SMI – Sistema Moda Italia, Assocalzaturifici, Museo della Moda Regionale.

Programma