Cerimonia accensione luminarie natalizie nelle Municipalità di Napoli

Appuntamento il 16 novembre in Piazza Municipio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18:00, si terrà l’accensione delle luminarie natalizie che illumineranno tutta la città durante il periodo delle festività.

L’evento avrà luogo simbolicamente in Piazza Municipio, alla presenza del Sindaco di Napoli, dell’Assessore al turismo e alle attività produttive e del Presidente della Camera di commercio, con l’accensione del grande albero di Natale.

L’iniziativa segna l’inizio di un ricco programma di attività e appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per tutta la durata delle festività in tutti i quartieri della città.