Cercola (NA), inaugurata la nuova sede della Croce Rossa

Il Sindaco Rossi: ‘Nuovi importanti servizi per la nostra comunità’

Ieri pomeriggio, giovedì 17 luglio, decine di volontari della Croce Rossa di Cercola (NA) hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede territoriale della CRI, in Via Don Minzoni 106/A, concessa dal Comune in comodato d’uso gratuito.

A tagliare il nastro, il Sindaco di Cercola, Biagio Rossi, insieme al Presidente della Croce Rossa di Napoli, Salvatore Ruocco, e al direttore, Paolo Monorchio. A benedire la nuova sede è stato, poi, Padre Giovanni Cozzolino.

Il Sindaco Biagio Rossi ha affermato:

Finalmente, dopo molti anni di chiusura, abbiamo restituito alla collettività il centro sociale di via Don Minzoni. In cambio del comodato d’uso gratuito, la Croce Rossa fornirà ai cittadini di Cercola una serie di importanti servizi, facendo diventare questo presidio un punto di riferimento qualificato per la nostra comunità. Sono molto contento, quindi, di poter partecipare a questa inaugurazione, che è uno dei tanti tasselli che stiamo sistemando per rivitalizzare quest’area, per troppo tempo abbandonata.

In cambio dell’utilizzo dell’immobile, i volontari della Croce Rossa saranno a disposizione della comunità cercolese nei giorni feriali.

In particolare, saranno adibiti al trasporto gratuito dei residenti indigenti segnalati dai servizi sociali per 10 trasporti annui e all’assistenza sanitaria gratuita non medicalizzata per la festa patronale e per le iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione comunale.

Inoltre, la Croce Rossa si è impegnata a fornire formazione a 10 dipendenti del Comune che parteciperanno ad un corso di primo soccorso con utilizzo del defibrillatore.

All’inaugurazione di ieri hanno partecipato anche il Vicesindaco di Cercola, Giulio Bentivoglio, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Simona Belprato. Presente anche la Consigliera comunale Giusy Aprea. Ad accogliere tutti, la responsabile territoriale della Croce Rossa di Cercola, Loretta Pacitto, insieme ai suoi volontari.