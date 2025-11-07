Cercola (NA) inaugura il Parco Giochi ‘Il giardino delle voci allegre’

Nuove attrazioni e animazione in un’area riqualificata

Domani, sabato 8 novembre, alle ore 10:30, sarà inaugurato a Cercola (NA), a piazzale Filangieri, il Parco Giochi ‘Il giardino delle voci allegre’, che è stato riqualificato con l’installazione di una pavimentazione antitrauma e di giochi sicuri e di nuova concezione.

Si va dall’altalena inclusiva con cestone alla giostra rotante, fino alla teleferica in metallo con pedana in legno e struttura in acciaio.

La vera attrazione sarà il Castello Big Sinfony Music che è costituito da 5 torri con montanti in acciaio, 7 piattaforme ad altezze variabili rivestite con gomma antiscivolo, numerosi scivoli – aperti e chiusi, doppi, curvi o a chiocciola – e un passaggio ponte.

Accanto al Castello, poi, c’è la struttura Avventura Acrobat con passaggi ponte, corde con anima d’acciaio, arrampicate verticali e un percorso avventura a step.

Il Sindaco di Cercola, Biagio Rossi, afferma:

Il nuovo Parco Giochi, realizzato anche con il contributo della Città Metropolitana, sarà uno dei più belli della nostra provincia: è stato concepito per accogliere al meglio i nostri piccoli, che potranno divertirsi in tutta sicurezza, ma anche mamme, papà e nonni che li accompagneranno, grazie all’installazione di panchine attorno alla zona giochi. Si realizza un’altra promessa che avevo fatto in campagna elettorale: da oggi Cercola potrà godere di uno spazio totalmente al servizio delle famiglie, in un’area che stiamo completamente ammodernando. Voglio ricordare, infatti, che pochi mesi fa è stata completamente ristrutturata la grande tettoia di Piazzale Filangieri, e anche che, accanto al Parco Giochi, stiamo realizzando un’area fitness attrezzata che consentirà ai cittadini di fare sport all’aria aperta e gratuitamente.

Nel corso dell’inaugurazione, i bambini saranno intrattenuti con animazione, truccabimbi, manipolazione di palloncini, baby dance, mascotte Disney e banda musicale.